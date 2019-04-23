"Они наслаждаются жизнью больше нас": как на Шпицбергене живет владелец 110 собак
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"Они наслаждаются жизнью больше нас": как на Шпицбергене живет владелец 110 собак

Однажды Одэн понял, что сильно устал от городской суеты. Тогда вместе с женой он переехал в Лонгйир - самый северный населенный пункт мира, который находится на Шпицбергене.

В Лонгйире Одэн решил купить несколько ездовых собак, но немного не рассчитал с количеством...

  • 23 апреля 2019
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