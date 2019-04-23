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Видео
Смертник на Шри-Ланке. Первое видео с камер наблюдения
Опубликовано видео с камер наблюдения в церкви Святого Себастьяна в Негомбо. Там произошел один из самых смертоностных взрывов - погибло более 50 человек.
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Подозреваемый смертник проходит вдоль здания и между рядами в церкви за секунды до того, как звучит взрыв.
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23 апреля 2019
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