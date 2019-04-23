"Европа изнутри": третья серия документального фильма Би-би-си
Эта серия документального фильма Би-би-си "Внутри Европы. 10 лет хаоса" рассказывает о том, как европейские лидеры пытались урегулировать миграционный кризис, который достиг своего апогея летом 2015 года.
Сотни тысяч беженцев и мигрантов продолжали прибывать из Северной Африки, из Сирии, и необходимость справляться с этим потоком вызвала раскол в рядах европейских политиков. Решение канцлера Ангелы Меркель, самого влиятельного европейского лидера, оставить границы Германии открытыми грозило оспорить основные принципы ЕС.
Ведущие европейские политики – Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, Маттео Ренци, Марк Рютте и Франсуа Олланд – расскажут о самых серьёзных конфликтах, когда-либо случавшихся в Европейском совете.
Пока политики не могут прийти к соглашению – решая то распределить мигрантов, то закрыть границы, то вступить в противоречивые договорённости с Турцией – кризис выходит из-под контроля, порождая весьма серьёзные политические последствия.
Смотрите фильм Би-би-си 24 апреля на телеканале Дождь.
-
23 апреля 2019