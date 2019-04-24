Музей экскрементов в Японии посещают 1000 человек в день
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Музей экскрементов в Японии посещают 1000 человек в день

В Японии открылся музей экскрементов, и все они выглядят очень мило, так как являются вариацией на тему знаменитого эмодзи.

С экспонатами можно фотографироваться.

По словам владельцев музея, его посещают более 1000 человек в день.

  • 24 апреля 2019
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