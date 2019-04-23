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Столкновения в Панкисском ущелье: жители недовольны строительством ГЭС
Не менее 55 человек получили ранения во время столкновений жителей Панкисского ущелья Грузии с полицией и спецназом.
Жители ущелья выступают против начала строительства гидроэлектростанции "Хадори-3": они считают, что она лишит их доступа к питьевой воде и вызовет экологические проблемы.
Во время столкновения была повреждена строительная техника и автомобили МВД Грузии.
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23 апреля 2019
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