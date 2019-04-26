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Троицкий собор, как и Нотр-Дам, пережил пожар. Но в 2006 году. Что с ним сейчас?
Петербургский храм вспыхнул во время реставрации в 2006 году. У него, как и у Нотр-Дама, сгорел купол. Но его удалось восстановить.
В работе использовали такие же материалы, что и в XIX веке. Реставратор Алексей Лапин уверен, что прежний вид можно вернуть и Нотр-Даму.
Но, по его мнению, это будет сложнее. Почему?
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26 апреля 2019
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