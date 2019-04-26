Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
$2500 за шествие: почему в Минске отменили акцию памяти жертв Чернобыля
Организаторы отказались провести акцию памяти в день Чернобыльской катастрофы в знак протеста.
Милиция потребовала более 2,5 тысяч долларов за контроль над мирным шествием.
С этого года за негосударственные уличные мероприятия в Беларуси взимается плата по единому тарифу, установленному Советом министров Беларуси 24 января 2019 года.
Плату взимают лишь за негосударственные массовые мероприятия.
-
26 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне