$2500 за шествие: почему в Минске отменили акцию пямяти жертв Чернобыля
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$2500 за шествие: почему в Минске отменили акцию памяти жертв Чернобыля

Организаторы отказались провести акцию памяти в день Чернобыльской катастрофы в знак протеста.

Милиция потребовала более 2,5 тысяч долларов за контроль над мирным шествием.

С этого года за негосударственные уличные мероприятия в Беларуси взимается плата по единому тарифу, установленному Советом министров Беларуси 24 января 2019 года.

Плату взимают лишь за негосударственные массовые мероприятия.

  • 26 апреля 2019
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