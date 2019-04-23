ТВ-новости: теракт на Шри-Ланке. Последствия
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ТВ-новости: Шри-Ланка хоронит жертв терактов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 апреля:

  • Число погибших на Шри-Ланке перевалило за 300, исламисты взяли ответственность за нападения. Почему власти не смогли предовратить теракты?
  • Трамп едет на прием к королеве - его противники в Британии готовят новую серию протестов.
  • Повторит ли противостояние в Ливии ужасы революции 2011-го? Репортаж корреспондента Би-би-си с передовой в Триполи.
  • Вышивание как средство от деменции: 81 летняя жительница Петербурга стала звездой "Инстаграма".
  • Возможно ли в Казахстане появление "своего Зеленского"? Обсуждаем с политологом Досымом Сатпаевым.
  • В Афганистане воссоздают по кусочкам уничтоженные статуи стоящего Будды, самые высокие в мире.
  • 23 апреля 2019
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