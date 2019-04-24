ТВ-новости: российские паспорта для Донбасса
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ТВ-новости: раздача паспортов в Донбассе как проверка Зеленского на прочность

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 апреля:

  • Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
  • Сказочный Путин. Мы поговорили с жителем Новгородской области, которого первым оштрафовали по закону о неуважении к власти.
  • С караваем и красной ковровой дорожкой. В Россию впервые приехал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
  • С душем, но без интима. Наш корреспондент проехал в новом плацкартном вагоне РЖД.
  • 24 апреля 2019
Go to next video: РЖД запустили новый вид плацкарта. Что изменилось?