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ТВ-новости: раздача паспортов в Донбассе как проверка Зеленского на прочность
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 24 апреля:
- Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
- Сказочный Путин. Мы поговорили с жителем Новгородской области, которого первым оштрафовали по закону о неуважении к власти.
- С караваем и красной ковровой дорожкой. В Россию впервые приехал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
- С душем, но без интима. Наш корреспондент проехал в новом плацкартном вагоне РЖД.
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24 апреля 2019
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