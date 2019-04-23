Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Взрывы на Шри-Ланке: власти могли предотвратить теракты
Воскресные взрывы выявили раскол в руководстве Шри-Ланки: выяснилось, что спецслужбы знали о подготовке терактов, однако не передали эти данные ни премьер-министру, ни президенту страны.
Как теракты отразятся на политической и экономической ситуации на Шри-Ланке, рассказал редактор Сингальской службы Би-би-си Сародж Питарана.
-
23 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне