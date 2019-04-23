Взрывы на Шри-Ланке: власти могли предотвратить теракты
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Взрывы на Шри-Ланке: власти могли предотвратить теракты

Воскресные взрывы выявили раскол в руководстве Шри-Ланки: выяснилось, что спецслужбы знали о подготовке терактов, однако не передали эти данные ни премьер-министру, ни президенту страны.

Как теракты отразятся на политической и экономической ситуации на Шри-Ланке, рассказал редактор Сингальской службы Би-би-си Сародж Питарана.

  • 23 апреля 2019
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