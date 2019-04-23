Уход Назарбаева: ждать ли Казахстану своего Зеленского?
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Уход Назарбаева: ждать ли Казахстану своего Зеленского?

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул своего преемника Касыма-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Токаев временно занял пост главы республики, когда Назарбаев неожиданно подал в отставку чуть больше месяца назад. Выборы назначили досрочно - на 9 июня этого года. Почему Назарбаев выбрал Токаева, рассказал казахстанский политолог Дасым Сатпаев.

  • 23 апреля 2019
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