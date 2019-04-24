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"Как-то не ощущается империя добра": Бастрыкин о мемах, Украине и справедливости
В середине апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с лекцией на конференции "Право и государство будущего: эволюционные стратегии развития" во Всероссийском государственном университете юстиции.
Русская служба Би-би-си приводит пять ярких моментов из выступления Бастрыкина.
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24 апреля 2019
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