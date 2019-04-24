РЖД запустили новый вид плацкарта. Что там изменилось?
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РЖД запустили новый вид плацкарта. Что изменилось?

В этом году РЖД запустили обновленную версию плацкарта. Вагоны с новым дизайном пока ходят только до Ростова-на-Дону и Анапы.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов прокатился в новом плацкарте, чтобы выяснить, что и насколько сильно в нем изменилось.

  • 24 апреля 2019
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