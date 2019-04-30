Словарь мафиози: Марк Галеотти объясняет слова на "фене"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Словарь вора: британский политолог объясняет слова из русской "фени"

Чем отличается "пахан" от серьезного человека?

Специально для Русской службы Би-би-си британский профессор Марк Галеотти, автор недавно вышедшей книги об истории преступного мира в России, объяснил несколько слов из блатного жаргона русского мафиози.

  • 30 апреля 2019
Go to next video: "Макмафия": русская мафия на Би-би-си