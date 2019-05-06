Пять фактов о "Суперджете": что это за самолет?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Пять фактов о "Суперджете": что это за самолет?

Пятого мая в Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", после чего он загорелся. В результате аварии погибли 41 человек.

После этого многие стали критиковать первый самолет российского производства и говорить об опасности его эксплуатации.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов рассказывает в пяти фактах о "Суперджете" и объясняет, опасно ли летать на нем или нет.

  • 6 мая 2019
Go to next video: Видео изнутри сгоревшего "Суперджета"