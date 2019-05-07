Зачем кошка прошлась по подиуму на модном показе?
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Зачем кошка прошлась по подиуму на модном показе?

Во время модного показа от Dior, которая состоялся в Марракеше, на подиум вышла кошка.

Ее не смутили ни большое число людей вокруг, ни музыка. Кошка спокойно продефилировала по сцене и невозмутимо пошла дальше по своим делам.

  • 7 мая 2019
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