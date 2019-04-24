Автор "сказочного Путина": думаете, мы здесь нормально живем?
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Автор "сказочного Путина": думаете, мы здесь нормально живем?

В России пользователи интернета отреагировали флэшмобом на решение суда оштрафовать жителя Новгородской области Юрия Картыжева по новому закону о неуважении к власти.

Он опубликовал во "ВКонтакте" записи, в которых якобы написал: "Путин - сказочный, и следующее слово произносить запрещено".

В интервью Би-би-си Юрий Картыжев заявил, что не отказывается от своих слов, и в суде настаивал, что его страницу взломали и дописали слова, которые он не писал.

Сейчас он собирается обжаловать решение суда.

  • 24 апреля 2019
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