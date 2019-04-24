Зачем Россия спешит с паспортами для ДНР и ЛНР?
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Зачем Россия спешит с паспортами для ДНР и ЛНР?

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта по упрощенной процедуре.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Свое решение он мотивировал заботой о правах человека.

О возможных последствиях этого указа, принятого сразу после президентских выборов на Украине, рассказывает наш киевский корреспондент Жанна Безпятчук.

  • 24 апреля 2019
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