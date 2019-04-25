Владение языком - закон для гражданина Украины
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Владение языком - закон для гражданина Украины

Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком.

Его использование распространяется на все сферы, кроме религиозной и частной.

Соответствующий закон сегодня приняла Верховная Рада, а уходящий президент Украины Петр Порошенко пообещал не откладывать с его подписанием.

О том, что изменится после принятия закона, рассказывает киевский корреспондент Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко.

  • 25 апреля 2019
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