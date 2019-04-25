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Куда утекают личные данные россиян?
В России быстро и недорого можно купить практически любые личные данные - от детализации телефонных разговоров до кодового слова банковской карты.
За последние три года раскрыто около 200 преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни.
Однако по оценке экспертов, таких преступлений гораздо больше.
Андрей Захаров узнал, как работает этот рынок, и даже получил доступ к информации о самом себе.
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25 апреля 2019
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