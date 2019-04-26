Приговор Бутиной: полтора года за "улучшение отношений"
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Приговор Бутиной: полтора года за "улучшение отношений"

Суд в Вашингтоне признал россиянку Марию Бутину виновной в преступном сговоре с целью работы в США на иностранное государство и приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения.

Половину этого срока она уже провела в американской тюрьме.

Российские власти называют обвинения сфабрикованными и требуют освободить россиянку.

  • 26 апреля 2019
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