Приговор Бутиной: полтора года за "улучшение отношений"

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Суд в Вашингтоне признал россиянку Марию Бутину виновной в преступном сговоре с целью работы в США на иностранное государство и приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения.

Половину этого срока она уже провела в американской тюрьме.

Российские власти называют обвинения сфабрикованными и требуют освободить россиянку.