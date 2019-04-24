Человек, придумавший слово "геноцид"
24 апреля - день памяти жертв геноцида армян.
Геноцид – это слово, состоящее из древнегреческого "genos", что значит род или происхождение, и латинского корня "caedere", что значит убивать.
Термин "геноцид" 75 лет назад придумал еврейский адвокат Рафаэль Лемкин, чья семья была убита нацистами.
Но о создании нового термина он впервые задумался из-за другого трагического события. В 1915 году полтора миллиона армян были убиты в Турции.
Турция отрицает обвинения в геноциде и признает лишь депортации и сопутствующие смерти. Армяне говорят, что для них это означает отрицание истории.
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24 апреля 2019
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