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Дело Марии Бутиной. Главные вопросы
Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Ее обвинили в сговоре в интересах российских властей. После отбытия срока ее депортируют в Россию. Рассказываем, в чем обвиняют Бутину и как ее поддерживают в Кремле.
В чем именно обвиняют россиянку и как ее поддерживают в Кремле? На эти и другие вопросы отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.
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26 апреля 2019
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