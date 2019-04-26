Дело Марии Бутиной. Главные вопросы
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Дело Марии Бутиной. Главные вопросы

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Ее обвинили в сговоре в интересах российских властей. После отбытия срока ее депортируют в Россию. Рассказываем, в чем обвиняют Бутину и как ее поддерживают в Кремле.

В чем именно обвиняют россиянку и как ее поддерживают в Кремле? На эти и другие вопросы отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.

  • 26 апреля 2019
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