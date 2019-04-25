"Я очень рад, что вы добрались наконец": Кимы в России
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Два Кима, один Путин: как выглядели встречи лидеров КНДР и России в 2001 и 2019

Владимир Путин впервые встретился с Ким Чен Ыном и во второй раз - с лидером КНДР на территории России.

Первая встреча с тогдашним северокорейским лидером Ким Чен Иром прошла в августе 2001 года.

Несмотря на 18 лет разницы между переговорами, кадры со встреч оказались очень похожи.

  • 25 апреля 2019
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