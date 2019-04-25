Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: что означает украинский закон о государственном языке?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 25 апреля:
- "Ридна мова моя". Верховная рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка. Что думают о законе президенты страны и киевляне?
- Молчание Кима. Зачем на остров Русский приезжали северокорейский и российский лидеры?
- "Пробить по-быстрому". Наш корреспондент узнал, кто, как и кому сливает личные данные россиян. Он смог приобрести и конфиденциальную информацию о себе.
- Пармезан есть? А если найду? Россиянам могут запретить ввозить из-за рубежа хамон и пармезан.
-
25 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне