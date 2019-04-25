ТВ-новости: что означает украинский закон о государственном языке?

Два Кима, один Путин: как выглядели встречи лидеров КНДР и России в 2001 и 2019

Владимир Путин впервые встретился с Ким Чен Ыном и во второй раз - с лидером КНДР на территории России. Сравнили, как это было в 2001 и 2019.