ТВ-новости: что означает украинский закон о государственном языке?
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ТВ-новости: что означает украинский закон о государственном языке?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 25 апреля:

  • "Ридна мова моя". Верховная рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка. Что думают о законе президенты страны и киевляне?
  • Молчание Кима. Зачем на остров Русский приезжали северокорейский и российский лидеры?
  • "Пробить по-быстрому". Наш корреспондент узнал, кто, как и кому сливает личные данные россиян. Он смог приобрести и конфиденциальную информацию о себе.
  • Пармезан есть? А если найду? Россиянам могут запретить ввозить из-за рубежа хамон и пармезан.
  • 25 апреля 2019
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