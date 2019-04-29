Провал ЦРУ или как взять на работу шпиона?
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Провал ЦРУ или как взять на работу шпиона

В ЦРУ набирают русскоговорящих специалистов. Американская разведка запустила целую рекламную кампанию в вашингтонском метро по привлечению новых сотрудников.

Баннеры на русском с символикой ЦРУ сообщают потенциальным кандидатам, что владение иностранными языками критически важно для национальной безопасности США. Правда, с обращением к русскоговорящим кандидатам не обошлось без курьеза - в самом объявлении допустили ошибку. Но вскоре ее исправили.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов искал в вашингтонской подземке тех, кто смог прочитать объявление ЦРУ, и узнавал, что думают пассажиры о российской угрозе безопасности США.

  • 29 апреля 2019
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