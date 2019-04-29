Президент Туркменистана прочитал рэп о Роваче. Кто это и сколько он стоит?
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Президент Туркменистана прочитал рэп о Роваче. Кто это и сколько он стоит?

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выпустил новый музыкальный трек. Он исполнил рэп о Роваче - это ахалтекинский конь. Президенту подарили его в начале года.

Всего в конюшне у Бердымухамедова около 130 лошадей, предполагают эксперты. Цена одного ахалтекинского жеребца может достигать миллиона долларов.

Туркменистан - одна из самых закрытых стран мира. Правозащитники часто говорят о проблемах с правами человека в республике, но власти их отрицают.

  • 29 апреля 2019
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