Биг Бен финишировал и пропал. История самого необычного костюма Лондонского марафона
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"Биг-Бен" пропал. История самого необычного костюма Лондонского марафона

Житель Кента Лукас Бэйтс пробежал Лондонский марафон в костюме Биг-Бена. Ему удалось преодолеть всю дистанцию, но в самом конце пришлось ждать помощи волонтеров: шпиль башни не проходил в финишную арку.

После марафона Бэйтс решил оставить свой наряд владельцу одного из пабов.

Но костюм вскоре унесли неизвестные.

  • 2 мая 2019
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