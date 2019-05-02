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"Биг-Бен" пропал. История самого необычного костюма Лондонского марафона
Житель Кента Лукас Бэйтс пробежал Лондонский марафон в костюме Биг-Бена. Ему удалось преодолеть всю дистанцию, но в самом конце пришлось ждать помощи волонтеров: шпиль башни не проходил в финишную арку.
После марафона Бэйтс решил оставить свой наряд владельцу одного из пабов.
Но костюм вскоре унесли неизвестные.
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2 мая 2019
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