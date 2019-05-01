Венесуэла: что происходит и при чем там Россия?
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Венесуэла: что происходит и при чем здесь Россия?

В Венесуэле обострилось политическое противостояние и уже сутки в стране идут беспорядки.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "последнего этапа" свержения Николаса Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону.

Госсекретарь США заявил, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.

В МИД России обвинили штаты в использовании фейков как части информационной войны.

Как развивалась ситуация - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 1 мая 2019
Go to next video: Кто такой Хуан Гуайдо?