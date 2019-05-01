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Первомай в России: задержания, технопарад и Ленин
Больше ста первомайских акций прошло в России. Не обошлось без задержаний.
Самое большое количество задержанных - в Санкт-Петербурге. Там акция проходила под лозунгом "Свободному Петербургу - свободные выборы".
Как проходили шествия и митинги в других городах? Подробности в видео Русской службы Би-би-си.
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1 мая 2019
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