Первомай в России: задержания, технопарад и Ленин
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Первомай в России: задержания, технопарад и Ленин

Больше ста первомайских акций прошло в России. Не обошлось без задержаний.

Самое большое количество задержанных - в Санкт-Петербурге. Там акция проходила под лозунгом "Свободному Петербургу - свободные выборы".

Как проходили шествия и митинги в других городах? Подробности в видео Русской службы Би-би-си.

  • 1 мая 2019
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