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ТВ-новости: Мария Бутина осуждена в США на полтора года
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 26 апреля:
- Деятельность в пользу иностранного государства. Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к полутора годам тюрьмы. Российские власти требуют ее освобождения.
- Заразная и опасная осложнениями. Почему некоторые россияне боятся вакцин против кори и к каким результатам это приводит?
- Уже не комик, но еще не президент. Как украинцы реагируют на поездку Зеленского в Турцию на отдых.
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26 апреля 2019
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