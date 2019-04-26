ТВ-новости: Бутина отсидит в американской тюрьме еще 9 месяцев и вернется
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ТВ-новости: Мария Бутина осуждена в США на полтора года

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 апреля:

  • Деятельность в пользу иностранного государства. Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к полутора годам тюрьмы. Российские власти требуют ее освобождения.
  • Заразная и опасная осложнениями. Почему некоторые россияне боятся вакцин против кори и к каким результатам это приводит?
  • Уже не комик, но еще не президент. Как украинцы реагируют на поездку Зеленского в Турцию на отдых.
  • 26 апреля 2019
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