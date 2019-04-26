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Корь ХХI века: чем страшен отказ от прививки?
Отказ от вакцинации - одна из главных угроз здоровью, утверждает Всемирная организация здравоохранения.
Именно отказ от вакцинации связывают со вспышкой кори во многих странах. В России в прошлом году корью переболели более 2,5 тыс. человек. В этом году, по данным ВОЗ, заболеваемость корью в мире выросла в три раза.
Елизавета Фохт постаралась выяснить, почему в 2019 году люди все еще болеют корью, и что с этим пытаются сделать в России.
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26 апреля 2019
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