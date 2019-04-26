Губернаторов оценят за любовь к Путину

Видео

Президент России утвердил 15 показателей, по которым будут оценивать эффективность губернаторов.

Первым пунктом в списке идет доверие жителей региона лично к президенту и к власти в целом.

Среди других пунктов - уровень бедности в регионе - то есть будет учитываться число жителей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и уровень зарплат, который в России зависит от региона проживания.