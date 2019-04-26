Зеленский поехал фестивалить в Турцию
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Зеленский поехал фестивалить в Турцию

Еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию с неофициальным визитом.

"Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня - назад. За четыре месяца первые выходные", - написал Зеленский в "Фейсбуке".

Фестиваль "Весело" в Бодруме проводит студия "Квартал 95", главным действующим лицом которой до недавнего времени и был Зеленский.

О неожиданном вояже Зеленского рассказывает корреспондент Украинской службы Би-би-си Вячеслав Шрамович.

  • 26 апреля 2019
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