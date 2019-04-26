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Зеленский поехал фестивалить в Турцию
Еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию с неофициальным визитом.
"Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня - назад. За четыре месяца первые выходные", - написал Зеленский в "Фейсбуке".
Фестиваль "Весело" в Бодруме проводит студия "Квартал 95", главным действующим лицом которой до недавнего времени и был Зеленский.
О неожиданном вояже Зеленского рассказывает корреспондент Украинской службы Би-би-си Вячеслав Шрамович.
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26 апреля 2019
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