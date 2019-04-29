Раздача паспортов украинцам и россиянам: реальная перспектива или троллинг?
"Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы", - так президент России Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов некоторым россиянам.
Владимир Зеленский пообещал "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".
Заявление Зеленского стало ответным шагом на указ Владимира Путина, согласно которому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке.
В понедельник открылся первый центр выдачи российских паспортов в Ростовской области для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Аналогичное учреждение для жителей отколовших от Украины районов Донецкой области начнет работать со вторника, сообщили в российском МВД.
Путин также добавил, что упростить выдачу российских паспортов могут для всех граждан Украины.
Заявления Путина и Зеленского комментирует политолог Валентин Красноперов.
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29 апреля 2019