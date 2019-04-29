Голос.Дети.Скандал.
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В Британии есть шоу, похожие на "Голос.Дети". Как там считают голоса?

Один из самых громких скандалов в России последних дней связан с итогами голосования в финале программы "Голос. Дети".

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла получила более 55% голосов зрителей и выиграла конкурс.

У общественности возникли определенные вопросы к голосованию.

"Первый канал" поручил расследование обстоятельств голосования компании по кибербезопасности Group-IB.

А ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев говорит, что в случае доказанного мошенничества нужно пересчитать голоса, а если мошенничества не было, то это проблемы тех, кому не нравится победитель.

О том, как обеспечивают справедливое голосование на подобных конкурсах в Великобритании, рассказывает корреспондент Би-би-си Марк Сэвидж.

  • 29 апреля 2019
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