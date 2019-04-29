В Британии есть шоу, похожие на "Голос.Дети". Как там считают голоса?
Один из самых громких скандалов в России последних дней связан с итогами голосования в финале программы "Голос. Дети".
Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла получила более 55% голосов зрителей и выиграла конкурс.
У общественности возникли определенные вопросы к голосованию.
"Первый канал" поручил расследование обстоятельств голосования компании по кибербезопасности Group-IB.
А ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев говорит, что в случае доказанного мошенничества нужно пересчитать голоса, а если мошенничества не было, то это проблемы тех, кому не нравится победитель.
О том, как обеспечивают справедливое голосование на подобных конкурсах в Великобритании, рассказывает корреспондент Би-би-си Марк Сэвидж.
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29 апреля 2019
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