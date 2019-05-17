Нерадужный каминг-аут: история гей-пары из Беларуси
Media playback is unsupported on your device
Видео

Каминг-аут гей-пары в одной из самых гомофобных стран Европы

Никита и Родион – гей-пара из Беларуси. Открыто проявлять свои чувства они могут лишь в виртуальной реальности - в стране мало открытых геев.

Несмотря на то, что в Беларуси разрешены однополые отношения и, по официальным, данным почти нет преступлений на почве ненависти к определенным социальным группам, Беларусь остается одной из самых гомофобных стран Европы.

Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA) оценила уровень равенства ЛГБТ+ и уважения к их правам в Беларуси в 13% из 100 возможных.

Первый публичный каминг-аут белорусской гей-пары - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 17 мая 2019
Go to next video: Ройзман о протестах в Екатеринбурге: губернатор начал пугать людей