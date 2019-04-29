Белуха в ремнях, сделанных в России
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Норвежцы нашли на белухе крепления для видеокамеры с ремнями из России

Норвежские рыбаки обнаружили в море белого кита, обвязанного ремнями. Белуха несколько дней подплывала к лодкам и терлась о борта и веревки. Рыбаки предположили, что она пытается снять ремни и приплыла к людям за помощью.

Белуха оказалась ручной и давала себя гладить. Когда ремни наконец удалось снять, выяснилось, что на одной из пряжек написано "Equipment | St. Petersburg". Это английское название российской компании "Снаряжение", которая занмается изготовлением туристической экипировки.

Некоторые западные СМИ предположили, что эта белуха может быть частью российской военно-морской программы. Однако прямых подтверждений этой версии пока не обнаружилось.

  • 29 апреля 2019
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