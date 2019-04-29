Норвежцы нашли на белухе крепления для видеокамеры с ремнями из России

Дело Марии Бутиной. Главные вопросы

Россиянку Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США. В чем именно обвиняют россиянку и как ее поддерживают в Кремле? На эти и другие вопросы отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.