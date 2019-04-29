Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Подкаст "Разговоры с арбитром": "Лидс" учит fair play, дети оккупируют спорт, а Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
В третьем эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко спорят об эффектном жесте тренера "Лидса" Марсело Бьелсы, обсуждают проблему стремительного омоложения фигурного катания и делятся впечатлениями от судебного процесса над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.
Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.
-
29 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне