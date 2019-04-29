Безумный фейр-плей, вундеркинды на льду и Кокорин с Мамаевым
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Подкаст "Разговоры с арбитром": "Лидс" учит fair play, дети оккупируют спорт, а Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие

В третьем эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко спорят об эффектном жесте тренера "Лидса" Марсело Бьелсы, обсуждают проблему стремительного омоложения фигурного катания и делятся впечатлениями от судебного процесса над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 29 апреля 2019
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