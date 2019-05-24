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Тереза - мем. Пять неловких моментов премьер-министра Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а обязанности главы правительства будет исполнять до избрания нового лидера.
За время премьерства у Мэй было немало неловких моментов.
Русская служба Би-би-си собрала мемы о Терезе Мэй: от танцев в Африке до неоткрывающихся дверей машин.
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24 мая 2019
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