Пять неловких моментов Терезы Мэй
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Тереза - мем. Пять неловких моментов премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а обязанности главы правительства будет исполнять до избрания нового лидера.

За время премьерства у Мэй было немало неловких моментов.

Русская служба Би-би-си собрала мемы о Терезе Мэй: от танцев в Африке до неоткрывающихся дверей машин.

  • 24 мая 2019
Go to next video: Меркель должна была встретить Мэй в Берлине. Но что-то пошло не так