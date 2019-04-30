Как император Японии Акихито отрекся от престола за 10 минут
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Как император Японии Акихито отрекся от престола за 10 минут

Император Акихито стал первым японским монархом за 200 лет, отрекшимся от престола.

Хотя Акихито правил страной 30 лет, церемония отречения длилась всего 10 минут.

Как это было?

  • 30 апреля 2019
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