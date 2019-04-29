ТВ-новости: Путин и Зеленский заочно поспорили о паспортах. Что это значит?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 29 апреля:
- "Общее гражданство". Владимир Путин не против того, чтобы Украина давала свои паспорта гражданам России. Он считает, что инициатива Владимира Зеленского приведет к интеграции двух стран.
- "Аномальности голосования". Российский "Первый канал" поручил партнеру Интерпола расследовать финал шоу "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу.
- Стиль важнее успеха. Нидерландский "Аякс" снова среди лучших клубов Европы. Поговорим об одной из самых молодых команд, коорая выбила из Лиги Чемпионов "Реал" и "Ювентус".
- Лидеры Сербии и Косова сегодня встречаются в Берлине - впервые после долгого перерыва. Встречу организовали лидеры Франции и Германии - Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
- Он русский бы выучил только за то. ЦРУ ищет русскоязычных сотрудников, а наш корреспондент в Вашингтоне выяснял, что думают американцы о российской угрозе.
-
29 апреля 2019