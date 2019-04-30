Макияж или цифровое искусство. Интервью с Сэмом - визажистом, создающим красоту за гранью

Что такое красота для художника, как люди реагируют на необычный внешний вид и почему зарубежом он популярнее, чем в России. Интервью с визажистом Сэмом.