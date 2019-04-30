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Видео
Макияж или цифровое искусство. Интервью с Сэмом - визажистом, создающим красоту за гранью
Сэм - российский художник и визажист, создающий необычные образы не только с помощью косметики, но и цифровой графики.
Он рассказал о том, что такое для него красота, как его внешний вид воспринимают люди на улицах в разных странах, а еще накрасил продюсера Би-би-си, чтобы показать, как он работает.
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30 апреля 2019
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