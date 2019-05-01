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В Японии новый император. Сможет ли его дочь унаследовать престол?
Акихито, 125-й император Японии, уступил трон старшему сыну Нарухито.
По конституции Японии 1889 года, наследование возможно лишь по мужской линии.
Однако недавние опросы показали, что японцы готовы передать трон женщине.
Кто станет следующим в очереди на императорский престол?
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1 мая 2019
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