ТВ-новости: Конец эпохи. Император Японии отрекся от престола
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ТВ-новости: Конец эпохи. Император Японии отрекся от престола

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 апреля:

  • Конец эпохи. Император Акихито стал первым японским монархом за 200 лет, отрекшимся от престола.
  • А был ли аль-Багдади? Главарь запрещенной группировки "Исламское государство" впервые за несколько лет появился на видео.
  • ЗЕ-президент. Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов президента Украины.
  • Брат-2, шансон и отношения власти и мафии. Британский исследователь Марк Галеотти о своей новой книге про российский преступный мир.
  • 30 апреля 2019
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