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ТВ-новости: Конец эпохи. Император Японии отрекся от престола
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 30 апреля:
- Конец эпохи. Император Акихито стал первым японским монархом за 200 лет, отрекшимся от престола.
- А был ли аль-Багдади? Главарь запрещенной группировки "Исламское государство" впервые за несколько лет появился на видео.
- ЗЕ-президент. Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов президента Украины.
- Брат-2, шансон и отношения власти и мафии. Британский исследователь Марк Галеотти о своей новой книге про российский преступный мир.
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30 апреля 2019
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