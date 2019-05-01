Лидер ИГ Багдади вдохновил сторонников новым видео
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Почему лидер ИГ аль-Багдади записал видео именно сейчас?

Лидер запрещенной в России и во многих странах мира группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади после долгого отсутствия вновь снялся на видео.

В последний раз он записывал обращение около пяти лет назад в Мосуле, тогда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака.

С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что лидер ИГ ранен и даже убит.

Однако в новом ролике, снятом, судя по всему, совсем недавно, Багдади принимает эмиссаров ИГ и делится своими стратегическими планами.

  • 1 мая 2019
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