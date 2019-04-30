Теперь - официально: Зеленский станет президентом Украины
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Теперь - официально: Зеленский станет президентом Украины

Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты президентских выборов на Украине.

За Зеленского проголосовали 30,5 млн избирателей, за Петра Порошенко - 4,5 млн.

Действующий президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил Зеленского с официальными результатами выборов, добавив, что теперь нельзя дать Владимиру Путину "ни одного шанса воспользоваться переходным периодом".

О первых возможных шагах нового президента и его команды рассказывает украинский политолог Владимир Фесенко.

  • 30 апреля 2019
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