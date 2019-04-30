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Теперь - официально: Зеленский станет президентом Украины
Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты президентских выборов на Украине.
За Зеленского проголосовали 30,5 млн избирателей, за Петра Порошенко - 4,5 млн.
Действующий президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил Зеленского с официальными результатами выборов, добавив, что теперь нельзя дать Владимиру Путину "ни одного шанса воспользоваться переходным периодом".
О первых возможных шагах нового президента и его команды рассказывает украинский политолог Владимир Фесенко.
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30 апреля 2019
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