Празднование Первомая: для кого мир, для кого - автозак
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Празднование Первомая: для кого мир, для кого - автозак

На Первомайскую демонстрацию в разных городах России сегодня вышли не только солидарные с трудящимися всех стран.

По данным ОВД-инфо, на разных шествиях сегодня было задержано более 120 человек. В том числе на так называемой Монстрации, которая прошла в 30 городах.

На такие акции обычно приходят с абсурдными и чаще всего аполитичными лозунгами, но на сегодняшних Монстрациях у большинства плакатов был явный политический подтекст.

В Париже первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией.

Ее участники протестовали против президента страны Эммануэля Макрона. К ним присоединились "желтые жилеты", которые бастуют с середины ноября.

А вот в Лондоне все было мирно. Несколько сотен человек прошли маршем по центру города с призывами к борьбе за права человека и международной солидарности.

  • 1 мая 2019
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