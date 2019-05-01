Празднование Первомая: для кого мир, для кого - автозак
На Первомайскую демонстрацию в разных городах России сегодня вышли не только солидарные с трудящимися всех стран.
По данным ОВД-инфо, на разных шествиях сегодня было задержано более 120 человек. В том числе на так называемой Монстрации, которая прошла в 30 городах.
На такие акции обычно приходят с абсурдными и чаще всего аполитичными лозунгами, но на сегодняшних Монстрациях у большинства плакатов был явный политический подтекст.
В Париже первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией.
Ее участники протестовали против президента страны Эммануэля Макрона. К ним присоединились "желтые жилеты", которые бастуют с середины ноября.
А вот в Лондоне все было мирно. Несколько сотен человек прошли маршем по центру города с призывами к борьбе за права человека и международной солидарности.
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1 мая 2019