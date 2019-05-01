Отзыв Бабича - победа Лукашенко?
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Отзыв Бабича - победа Лукашенко?

"Внешним силам не удавалось разрушить братские связи Беларуси и России на протяжении нескольких десятилетий. Однако это успешно и эффективно удается господину Бабичу за несколько месяцев".

Таким резким заявлением белорусский МИД оценил работу теперь уже бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича.

На своей должности Бабич пробыл чуть более полугода.

Политический редактор портала TUT.BY Артем Шрайбман размышляет о том, можно ли считать отставку Бабича победой Минска.

  • 1 мая 2019
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