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Отзыв Бабича - победа Лукашенко?
"Внешним силам не удавалось разрушить братские связи Беларуси и России на протяжении нескольких десятилетий. Однако это успешно и эффективно удается господину Бабичу за несколько месяцев".
Таким резким заявлением белорусский МИД оценил работу теперь уже бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича.
На своей должности Бабич пробыл чуть более полугода.
Политический редактор портала TUT.BY Артем Шрайбман размышляет о том, можно ли считать отставку Бабича победой Минска.
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1 мая 2019
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