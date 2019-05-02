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Пятая годовщина трагедии в Одессе: виновные не наказаны
Пять лет назад во время столкновений между участниками и противниками Майдана в Одессе погибли почти пятьдесят человек.
Противники Майдана забаррикадировались в Доме профсоюзов, где начался пожар, и не смогли выбраться.
С тех пор заведены десятки уголовных дел, но виновных так и не наказали.
Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга.
Действия милиции, которая, по словам сторонников Майдана, открыто им противостояла, тоже под вопросом.
Наши корреспонденты встретились с участниками тех событий.
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2 мая 2019
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