Годовщина трагедии в Одессе: виновные не наказаны
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Пятая годовщина трагедии в Одессе: виновные не наказаны

Пять лет назад во время столкновений между участниками и противниками Майдана в Одессе погибли почти пятьдесят человек.

Противники Майдана забаррикадировались в Доме профсоюзов, где начался пожар, и не смогли выбраться.

С тех пор заведены десятки уголовных дел, но виновных так и не наказали.

Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга.

Действия милиции, которая, по словам сторонников Майдана, открыто им противостояла, тоже под вопросом.

Наши корреспонденты встретились с участниками тех событий.

  • 2 мая 2019
Go to next video: Пять лет трагедии в Одессе: что говорят по разные стороны баррикад?